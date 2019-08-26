Китай призвал США соблюдать обязательства в сфере ограничения вооружений

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Китая призывает США прекратить провоцировать новую гонку вооружений и выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник на брифинге прокомментировал поручение президента России Владимира Путина проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.

"Проведение США ракетных испытаний, которые ранее были запрещены договором, демонстрирует, что истинная цель выхода американской стороны из соглашения (Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) - прим. ТАСС) заключалась в том, что развязать себе руки и достичь одностороннего военного превосходства. Такой шаг приведет к новому витку гонки вооружений и усилению военной конфронтации", - подчеркнул он.

"Это оказало серьезный негативный эффект на международную и региональную безопасность. Призываем США отказаться от мышления времен холодной войны и игр с нулевой суммой, проявлять сдержанность, честно соблюдать действующий международный режим в сфере ограничения вооружений и тем самым внести вклад в глобальный стратегический баланс и стабильность, а также международный и региональный мир", - резюмировал дипломат.

США 18 августа впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км. Представители США неоднократно заявляли о возможности летного испытания крылатой ракеты наземного базирования в конце августа. В середине марта сотрудники Пентагона поясняли, что речь идет об испытании ракеты Tomahawk на дальность около 1 тыс. км. Кроме того, в ноябре Министерство обороны США планирует провести испытание баллистической ракеты наземного базирования промежуточной дальности. По свидетельству Пентагона, испытываться будет "совершенно новая ракета", схожая с Pershing II. Американские ракеты Pershing II были уничтожены к 1991 году в рамках выполнения ДРСМД.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.