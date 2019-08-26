Представитель Зеленского в Раде анонсировал "много изменений" в конституции Украины

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Пропрезидентская партия "Слуга народа" намерена внести множество изменений в конституцию Украины, в числе которых будет и новый регламент работы депутатов Верховной рады. Об этом в понедельник заявил журналистам представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

"Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии", - пообещал он. По словам политика, среди них будет сокращение количества депутатов в Раде и отмена депутатской неприкосновенности.

Стефанчук напомнил, что для принятия соответствующих решений в парламенте "Слуге народа" достаточно голосов своих представителей, но для окончательного внесения поправок в основной закон страны партия рассчитывает на другие политические силы: "Голос", Европейскую солидарность" и "Батькивщину", которые ранее также выступали за отмену депутатской неприкосновенности.

Кроме того, Стефанчук отметил, что "Слуга народа" намерена закрепить в конституции ответственность за так называемое кнопкодавство, когда депутат голосует за отсутствующих коллег, и прогулы заседаний. "Мы предлагаем рассмотреть два законопроекта, которые президент уже вносил, - это вопрос уголовной ответственности за "кнопкодавство" и вопрос уголовной ответственности за прогулы", - отметил он. Представитель президента добавил, что параллельно будут предложены изменения, которые закрепят положение о том, что "кнопкодавство" и прогулы станут безусловным основанием для лишения депутатского статуса".