Нетаньяху распорядился построить 300 домов в поселении на Западном берегу Иордана

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал в понедельник распоряжение создать новый район на 300 единиц жилья в еврейском поселении Долев на Западном берегу реки Иордан, где 23 августа в результате подрыва брошенного палестинскими радикалами самодельного взрывного устройства погибла израильтянка. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня утром (понедельник, 26 августа 2019 года) поручил генеральному директору канцелярии премьер-министра представить на утверждение в комиссию по планированию на его следующем заседании проект создания нового района в населенном пункте Долев на 300 единиц жилья", - говорится в сообщении.

"Мы укрепим наши корни и ударим по нашим врагам. Мы будем продолжать укреплять и развивать поселения", - заявил премьер.

По информации израильского государственного радио Kan, 23 августа у родника, расположенного близ поселения Долев, палестинскими радикалами было приведено в действие самодельное взрывное устройство. Ранения получили 46-летний израильтянин, его 19-летний сын и 16-летняя дочь, которая позже умерла в больнице.

Продолжающаяся поселенческая активность Израиля на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования затянувшегося палестино-израильского конфликта. В конце 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к еврейскому государству немедленно прекратить ее. Израиль тогда же заявил, что не намерен выполнять положения документа СБ ООН.