Содокладчики ПАСЕ считают нелигитимными президентские выборы в Абхазии

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Содокладчики по мониторингу в Грузии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлэцян (Румыния) и Клод Керн (Франция) считают нелигитимными прошедшие 25 августа президентские выборы в Абхазии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник на сайте ПАСЕ.

"Мы подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ", - отметили они. "Поэтому так называемые "президентские выборы" в грузинском регионе Абхазия 25 августа 2019 года являются нелегальными и нелегитимными", - утверждали содокладчики. По мнению парламентариев, эти выборы "препятствуют мирному урегулированию конфликта, и вместо того, чтобы объединять людей, они лишь отталкивают их друг от друга".

"Мы можем только осудить это", - заключили они.

Первый тур президентских выборов в Абхазии прошел 25 августа. По данным ЦИК, кандидаты в президенты Абхазии - действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния - вышли во второй тур, который пройдет 8 сентября.