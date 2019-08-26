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СМИ: правительство Йемена вернуло контроль над провинцией Шабва

По данным телеканала Al Hadas, также несколько военных лагерей "Элиты Шабвы" добровольно перешли под контроль йеменского правительства

ТАСС, 26 августа. Все районы провинции Шабва на юге Йемена перешли под контроль международно признанного правительства страны. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Hadas.

По его данным, после начавшихся 23 августа столкновений между правительственными войсками и отрядами "Элиты Шабвы", лояльными сепаратистскому Южному переходному совету (ЮПС), правительство вернуло ситуацию под контроль в столице провинции Атак и во всех административных районах.

Также известно, что несколько военных лагерей "Элиты Шабвы" добровольно перешли под контроль йеменского правительства.

7 августа во временной столице Йемена Адене вспыхнули вооруженные столкновения между сторонниками сепаратистского ЮПС и проправительственными силами. Ожесточенные бои велись с применением танков и тяжелых орудий. ЮПС потребовал отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади от власти, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Аравийская коалиция, находящаяся в стране с 2015 года для борьбы с мятежниками-хуситами на севере, потребовала прекратить огонь, а Саудовская Аравия пригрозила применить военную силу. Несмотря на сообщения коалиции о выводе войск ЮПС с захваченных позиций, его силы по-прежнему контролируют важные территории на юге страны.

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Йемен
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