СМИ: правительство Йемена вернуло контроль над провинцией Шабва

ТАСС, 26 августа. Все районы провинции Шабва на юге Йемена перешли под контроль международно признанного правительства страны. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Hadas.

По его данным, после начавшихся 23 августа столкновений между правительственными войсками и отрядами "Элиты Шабвы", лояльными сепаратистскому Южному переходному совету (ЮПС), правительство вернуло ситуацию под контроль в столице провинции Атак и во всех административных районах.

Также известно, что несколько военных лагерей "Элиты Шабвы" добровольно перешли под контроль йеменского правительства.

7 августа во временной столице Йемена Адене вспыхнули вооруженные столкновения между сторонниками сепаратистского ЮПС и проправительственными силами. Ожесточенные бои велись с применением танков и тяжелых орудий. ЮПС потребовал отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади от власти, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). Аравийская коалиция, находящаяся в стране с 2015 года для борьбы с мятежниками-хуситами на севере, потребовала прекратить огонь, а Саудовская Аравия пригрозила применить военную силу. Несмотря на сообщения коалиции о выводе войск ЮПС с захваченных позиций, его силы по-прежнему контролируют важные территории на юге страны.