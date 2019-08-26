Вице-спикер парламента Абхазии уверен, что второй тур выборов президента пройдет спокойно

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Вице-спикер парламента Абхазии Левон Галустян выразил уверенность, что второй тур президентских выборов пройдет в такой же спокойной обстановке, как и первый. Такое мнение он высказал ТАСС в понедельник.

"Уверен, что все пройдет в рамках действующего законодательства, так же спокойно и без потрясений", - сказал Галустян.

Он отметил, что голосовал на выборах за действующего президента Рауля Хаджимбу и предполагал его выход во второй тур. Вполне прогнозируемым, по его словам, был выход во второй тур председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинии.

25 августа в Абхазии прошли президентские выборы. На высший пост претендовали девять кандидатов, двое из них - действующий президент Хаджимба и оппозиционер Квициния вышли во второй тур. По данным ЦИК Абхазии, явка избирателей на выборах составила 66,55%. Второй тур выборов может пройти 8 сентября.