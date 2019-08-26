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Саммит G7 во Франции

Меркель заявила, что G7 заинтересована в мирном урегулировании разногласий вокруг Ирана

Также, по словам канцлера Германии, никто не хочет, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Страны Группы семи хотят, чтобы разногласия по иранской проблематике были устранены. Об этом заявила в понедельник в Биаррице канцлер ФРГ Ангела Меркель

"Заинтересованы в мирном урегулировании этого конфликта, но просто не будет", - отметила она.

Также Меркель указывала, что никто не хочет, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Теги
Меркель, АнгелаИранГерманияСаммит G7 во Франции
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