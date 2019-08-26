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Меркель настаивает на скорой встрече лидеров "нормандской четверки"

Конкретных дат канцлер ФРГ не предложила

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за то, чтобы саммит "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) прошел в скором времени после подготовительной работы. Об этом она заявила в понедельник в Биаррице на встрече лидеров G7.

"Мы (Германия и Франция - прим. ТАСС) получили поддержку <...> в контексте реализации "Минска", - сказала она. - По итогам подготовительной работы это приведет к скорой встречи в нормандском формате на высшем уровне". "Это должно произойти очень быстро", - добавила канцлер.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеСаммит G7 во Франции
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