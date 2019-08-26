Порошенко взволновали "атаки" на украинский язык, армию и веру

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко посетовал на "огромное количество атак" на украинский язык, армию и новую церковную структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) после его ухода из власти.

"К сожалению, фундаментальные изменения не стали не необратимыми, и мы все еще должны их защищать", - сказал Порошенко в интервью телеканалу "Украина", подчеркнув, что такими изменениями он считает перемены в украинской армии, отношение к языку и православной церкви.

По его словам, на три эти позиции сейчас идут атаки с разных сторон - как изнутри, так и извне "в информационном пространстве со стороны государства-агрессора".

Так, по мнению экс-президента, "в условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих фактически идет атака на роль украинского воина и украинской армии". Атакой на ПЦУ Порошенко считает судебные иски в ее адрес, а также некие действия силовиков. "Идет атака на украинскую церковь, к этому уже присоединились правоохранительные и судебные органы. Делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины", - уточнил он.

Атакой на украинский язык Порошенко назвал "планы отменить квоты (языковые квоты в теле- и радиоэфирах - прим. ТАСС), закон о языке, ввести, пока в отдельных регионах, второй официальный язык". "Эти действия будут иметь разрушительные последствия для государства. И мы точно этого не должны допустить", - подытожил он.

Что волнует?

На Украине в этом году 24 августа в новом формате отметили День независимости: по инициативе президента Украины Владимира Зеленского вместо традиционного военного парада в центре Киева прошло "Шествие достоинства" без участия военной техники и дорогостоящих декораций. Порошенко это мероприятие проигнорировал.

Экс-президент также озабочен неоднозначным отношением к подписанному им накануне ухода с поста главы государства закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает "мову" во всех сферах жизни. Так, глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает неправильным использовать в стране только украинский язык. Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что закон о квотах на использование украинского языка как доминирующего в теле- и радиоэфирах может быть изменен.

И, наконец, Порошенко считает, что атакам подвержена созданная при его активном участии, но не признанная ни одной поместной церковью так называемая Православная церковь Украины. Так, 19 июня Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск канонической Украинской православной церкви (УПЦ) о незаконности проведения государственной регистрации непризнанной ПЦУ. В УПЦ мотивировали иск "допущением существенных нарушений действующего на момент проведения государственной регистрации создания юридического лица законодательства Украины, а также совершением ответчиками по административному делу противоправных действий".