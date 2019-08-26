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Саммит G7 во Франции

Трамп заявил, что посетит Германию по приглашению Меркель

Президент США подчеркнул, что это для него "большая честь"

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен вскоре посетить Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом американский лидер заявил в понедельник на полях саммита Группы семи (G7), который проходит в Биаррице.

"Мы приедем туда", - сказал Трамп перед встречей с Меркель. Он подчеркнул, что это для него "большая честь". "Мы приедем туда и, возможно, скоро", - добавил американский лидер.

На вопрос о том, может ли он посетить Германию перед предстоящим в ближайшие дни визитом в Польшу, Трамп ответил: "Это слишком рано". "Но мы будем в Германии очень скоро", - добавил он.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияПольшаТрамп, ДональдСаммит G7 во Франции
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