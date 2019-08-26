В Южной Осетии торжественно отмечают признание независимости Россией

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Решение о признании независимости Южной Осетии Российской Федерацией стало единственным способом сделать победу необратимой, не позволить врагу добиться реванша, и обозначило вступление республики в новую эпоху, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в понедельник на торжественном собрании, посвященном 11-й годовщине признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией.

Южная Осетия в 26 августа отмечает День признания независимости республики Российской Федерацией. В стране проходят торжественные мероприятия и народные гулянья. Этот день указом президента страны объявлен выходным днем.

"Прошедшие годы показали, что принятое руководством Российской Федерации судьбоносное для нашего народа решение о признании было юридически обоснованным и политически взвешенным. Это решение было единственно возможным способом сделать победу необратимой, не позволить врагу обнулить ее итоги всякого рода хитрыми манипуляциями и, - при случае - добиться военного реванша. Это решение обозначило для Южной Осетии вступление в новую эпоху, а в мировом масштабе - фактический конец однополярного мироустройства", - подчеркнул президент.

Бибилов отметил, что закрепление признания через развитие отношений союзничества и интеграционных процессов, включение Южной Осетии в объединенное пространство безопасности Российской Федерации стали надежной гарантией для будущности и безопасности югоосетинского народа. "А успешное развитие республики при масштабной и всесторонней помощи России, является красноречивым и наглядным ответом на пропагандистские упражнения Грузии и ее спонсоров, которые пытаются представить жизнь нашей страны в мрачных цветах", - сказал он.

Глава республики напомнил, что "для Южной Осетии известие о признании и прозвучавшие в телевизионном эфире слова выступления президента Российской Федерации стали самой долгожданной и самой радостной вестью, - война длившаяся на протяжении двух десятков лет на земле Южной Осетии, то затухавшая на время, то разгоравшаяся с новой силой, была окончена".

"Признание независимости принесло радость осознания прочного мира. Немногим доводится за всю жизнь испытать такое потрясающее ощущение счастья, какое испытал народ Южной Осетии 26 августа 2008 года. Эту радость наш народ поистине выстрадал и заслужил своим подвигом, своей несгибаемой волей, своим самопожертвованием, своей беззаветной преданностью Отечеству", - отметил президент. По его словам, "в августе 2008 года Южная Осетия прошла через огонь войны, в очередной раз развязанной Грузией, которая ставила своей целью превратить страну в "чистое поле", в пустыню, стереть наш народ с лица земли, а название Южной Осетии - с географической карты".

О признании

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.