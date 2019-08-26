Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи в Биаррице обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Ливии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили кризис в Ливии, - указывается в сообщении. - Они высказались в поддержку стабильной, единой и демократической Ливии, способной самостоятельно противостоять терроризму и обеспечивать безопасность и процветание для всех ливийцев".