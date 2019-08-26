{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G7 во Франции

Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии

Стороны высказались в поддержку стабильной и демократической Ливии

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы семи в Биаррице обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Ливии. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили кризис в Ливии, - указывается в сообщении. - Они высказались в поддержку стабильной, единой и демократической Ливии, способной самостоятельно противостоять терроризму и обеспечивать безопасность и процветание для всех ливийцев".

Теги
СШАЕгипетЛивияСиси, Абдель Фаттах, ас-Трамп, ДональдСаммит G7 во Франции
CNN: Трампу будут задавать вопросы о финансовой выгоде от проведения G7 во Флориде
Ранее американский президент заявил, что следующий саммит Группы семи, вероятно, пройдет в Майами
Читать полностью