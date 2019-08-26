СМИ: Норвегия намерена вернуть домой осужденного в РФ за шпионаж Берга до визита Лаврова

ТАСС, 26 августа. Власти Норвегии намерены до конца октября добиться освобождения своего подданного Фруде Берга, приговоренного в РФ к 14 годам колонии за шпионаж. Как сообщил в понедельник телеканал NRK, МИД королевства хочет вернуть Берга домой до возможного приезда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на торжества по случаю 75 годовщины освобождения севера Норвегии советскими войсками от нацистской оккупации.
"Цель - доставить осужденного за шпионаж норвежца домой в Киркенес до празднования в конце октября 75 годовщины освобождения русскими Восточного Финнмарка. На юбилей в Киркенес приедут российский министр иностранных дел Сергей Лавров, король Харальд и премьер-министр Эрна Сульберг", - сообщает NRK, ссылаясь на источник в дипломатических кругах. По данным собеседника телеканала, работа по возвращению гражданина уже обошлась норвежскому МИД в 11 млн крон (около $1,2 млн).
В публикации отмечается, что процесс осложняется на фоне антироссийских санкций, к котором присоединилась Норвегия. МИД страны сообщил в комментарии телеканалу, что дипломаты "работают с различными вариантами" решения проблемы и "занимаются делом Берга так, как, по мнению МИД, будет лучше для его интересов".
В апреле этого года премьер королевства Сульберг заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что норвежские власти ждут Лаврова на празднования Дня освобождения в октябре. Местные СМИ также сообщали о возможном приглашении канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
"Ясно, что на юбилее они захотят обсудить что-то, кроме Фруде Берга. Думаю, обе стороны заинтересованы разрешить вопрос до обозначенной даты", - приводит телеканал слова адвоката норвежца Брюньюльфа Риснеса. Он отметил, что при отсутствии решения между сторонами защита будет добиваться отбывания Бергом наказания в Норвегии. "Замена места заключения - это реалистичный вариант. Но в таком случае понадобится куда больше времени, чем при договоренности между Норвегией и Россией", - добавил Риснес.
Дело Берга
Как пояснял в апреле этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер примет решение о том, помиловать Берга или нет, если соответствующий запрос с соблюдением всех необходимых процедур поступит в Кремль. В июне защита Берга заявила, что не будет направлять прошение пока РФ и Норвегия не достигнут консенсуса по вопросу о помиловании. Адвокат норвежца подчеркнул, что в деле о шпионаже необходимы договоренности между странами, а само прошение остается формальностью.
Московский городской суд в апреле признал Фруде Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. Осужденный признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы, выполняя роль курьера.