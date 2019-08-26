СМИ: Норвегия намерена вернуть домой осужденного в РФ за шпионаж Берга до визита Лаврова

"Цель - доставить осужденного за шпионаж норвежца домой в Киркенес до празднования в конце октября 75 годовщины освобождения русскими Восточного Финнмарка. На юбилей в Киркенес приедут российский министр иностранных дел Сергей Лавров, король Харальд и премьер-министр Эрна Сульберг", - сообщает NRK, ссылаясь на источник в дипломатических кругах. По данным собеседника телеканала, работа по возвращению гражданина уже обошлась норвежскому МИД в 11 млн крон (около $1,2 млн).

ТАСС, 26 августа. Власти Норвегии намерены до конца октября добиться освобождения своего подданного Фруде Берга, приговоренного в РФ к 14 годам колонии за шпионаж. Как сообщил в понедельник телеканал NRK , МИД королевства хочет вернуть Берга домой до возможного приезда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на торжества по случаю 75 годовщины освобождения севера Норвегии советскими войсками от нацистской оккупации.

В публикации отмечается, что процесс осложняется на фоне антироссийских санкций, к котором присоединилась Норвегия. МИД страны сообщил в комментарии телеканалу, что дипломаты "работают с различными вариантами" решения проблемы и "занимаются делом Берга так, как, по мнению МИД, будет лучше для его интересов".

В апреле этого года премьер королевства Сульберг заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что норвежские власти ждут Лаврова на празднования Дня освобождения в октябре. Местные СМИ также сообщали о возможном приглашении канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Ясно, что на юбилее они захотят обсудить что-то, кроме Фруде Берга. Думаю, обе стороны заинтересованы разрешить вопрос до обозначенной даты", - приводит телеканал слова адвоката норвежца Брюньюльфа Риснеса. Он отметил, что при отсутствии решения между сторонами защита будет добиваться отбывания Бергом наказания в Норвегии. "Замена места заключения - это реалистичный вариант. Но в таком случае понадобится куда больше времени, чем при договоренности между Норвегией и Россией", - добавил Риснес.

Дело Берга

Как пояснял в апреле этого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер примет решение о том, помиловать Берга или нет, если соответствующий запрос с соблюдением всех необходимых процедур поступит в Кремль. В июне защита Берга заявила, что не будет направлять прошение пока РФ и Норвегия не достигнут консенсуса по вопросу о помиловании. Адвокат норвежца подчеркнул, что в деле о шпионаже необходимы договоренности между странами, а само прошение остается формальностью.

Московский городской суд в апреле признал Фруде Берга виновным в шпионаже против РФ и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как было установлено в ходе судебного следствия, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получал от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб. Осужденный признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы, выполняя роль курьера.