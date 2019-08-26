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ЛНР приступила к установке строительных лесов для ремонта моста у Станицы Луганской

Рабочие могут начать восстановление моста в ближайшие дни

ЛУГАНСК, 26 августа. /ТАСС/. Рабочие Луганской народной республики (ЛНР) начали установку строительных лесов у моста в Станице Луганской для проведения восстановительных работ. Об этом в понедельник сообщили в руководстве компании "Строитель".

"Начали подготовительные работы в рамках достигнутых в Минске соглашений. Речь идет о восстановлении несущих связей моста", - цитирует директора компании Олега Подольского агентство Луганскинформцентр.

Отмечается, что рабочие планируют приступить непосредственно к восстановлению моста в ближайшие дни.

Мост через реку Северский Донец в Станице Луганской - единственный официально работающий пункт пропуска между подконтрольной Киеву территорией и ЛНР. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, невозможно. Пешее движение осуществляется по временным деревянным лестницам и настилам.

После разведения сил в районе Станицы Луганской стороны конфликта в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 31 июля согласовали дорожную карту ремонта моста на этом участке. Обсуждение плана восстановительных работ было главной темой также на встрече в Минске 21 августа.

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