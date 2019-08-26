СМИ: сирийские войска наносят удары по форпосту террористов в Маарет-Наамане

ТАСС, 26 августа. Сирийская артиллерия и авиация наносят интенсивные удары по форпосту террористов в Маарет-Наамане и его окрестностям на юге провинции Идлиб. Об этом сообщила в понедельник газета Al Watan.

По ее информации, войска начали огневую подготовку перед переходом ко второй фазе операции по освобождению захваченных бандформированиями населенных пунктов, расположенных вдоль стратегического шоссе Хама - Алеппо.

23 августа командование ВС республики сообщило, что правительственные силы заняли 16 населенных пунктов на севере провинции Хама, а также город Хан-Шейхун на юге Идлиба. Инженерные части сирийской армии приступили к разминированию поселков и прилегающей к ним территории, где обнаружены минные поля и подземные бункеры, которые служили укрытиями боевиков.

Как отмечает издание, на пути к Маарет-Нааману, который находится в 25 км к северу от города Хан-Шейхун, войскам предстоит выбить боевиков из созданных ими укрепленных районов в Эт-Тахе, Маар-Шамарине и Джерджаназе. В субботу сирийские военнослужащие начали осаду города Эль-Таманаа на юге Идлиба, где обороняются террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). В ходе боев в окрестностях города войска ликвидировали 16 террористов.

Телеканал Al Manar передал, что армия и ополченцы возобновили в понедельник наступление на форпост противника в Каббане на северо-востоке провинции Латакия, который прикрывает проход к горному перевалу Джиср-эш-Шугур на шоссе Латакия - Алеппо. По его данным, на этом участке фронта за сутки было ликвидировано 19 боевиков.