"Оппозиционная платформа" обвинила партию Зеленского в нарушении конституции Украины

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что пропрезидентская политическая сила "Слуга народа" нарушает конституцию страны своим стремлением узурпировать власть в парламентских комитетах.

"В нарушение предписаний конституции и законов Украины пропрезидентским большинством в Верховной раде Украины преднамеренно готовится утверждение состава парламентских комитетов без соблюдения конституционно определенных квотных гарантий для политических партий с целью присвоения прав и полномочий оппозиционных сил. То есть, речь идет не просто о присвоении прав и полномочий, принадлежащих "Оппозиционной платформе - За жизнь" во властных структурах законодательного органа, - речь идет об узурпации власти", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте партии.

В связи с этим оппозиционная партия ставит вопрос о незаконности результатов работы подготовительной депутатской группы, большинство которой представлено "Слугой народа". В своем заявлении представители "Оппозиционной платформы" также утверждают, что действия пропрезидентской партии нарушают права украинского народа. "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратилась к Генпрокуратуре, Службе безопасности и Госбюро расследований Украины с просьбой предоставить правовую оценку действиям партии "Слуга народа" с целью предотвращения узурпации законодательной власти.

Ранее заместитель премьер-министра Украины и депутат Верховной рады IX созыва от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе обнародовала проект распределения мест в органах парламента, согласно которому фракция партии "Слуга народа" получает большинство - по 60% во всех комитетах.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). В парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и получила 124 мандата по списку партии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" 13,05% и займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 8,18% и 24 мандата, "Европейская солидарность" - 8,1% и 23 мандата, а партия "Голос" с 5,82% получит 17 мандатов.

В целом, партия "Слуга народа" получила 254 мандата (с учетом мажоритариев) и не нуждается в коалиции с другими фракциями, поскольку для принятия большинства законопроектов требуется простое большинство - 226 голосов (считается от утвержденного состава парламента Украины - 450 депутатов). "Оппозиционной платформе - За жизнь" досталось 43 кресла, "Батькивщине" - 26, "Европейской солидарности" - 25, "Голосу" - 20. Представители других партий получили 10 мандатов, самовыдвиженцы - еще 46.