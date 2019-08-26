Лидер непризнанного Косова назначил парламентские выборы на 6 октября

БЕЛГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи подтвердил, что досрочные парламентские выборы в самопровозглашенном образовании пройдут 6 октября. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

"На основании конституционных и должностных обязанностей назначаю выборы на 6 октября. Центральной избирательной комиссии предписываю провести все организационные процедуры в соответствии с законом", - говорится в документе.

22 августа парламент непризнанного Косова на экстренном заседании проголосовал за самороспуск. "За" проголосовали 88 из 105 присутствовавших депутатов.

Ранее премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай заявил о своей отставке в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, хотя процесс, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".