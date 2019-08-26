Макрон считает, что встреча Трампа с Роухани могла бы привести к соглашению США и Ирана

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен в том, что встреча лидеров США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани могла бы привести к соглашению между ними. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Сегодня утром президент Роухани совершенно четко сообщил, что готов встретиться с любым ответственным политическим лицом, если это отвечает интересам его страны, - отметил он. - И я сказал и министру Зарифу, и президенту Роухани по телефону, что если он [иранский президент] согласится встретиться с президентом Трампом, то я уверен, что договоренность действительно может быть достигнута".

При этом Макрон отметил, что Франция выступает за проведение встречи между лидерами США и Ирана в ближайшее время.

"Такая встреча необходима", - подчеркнул французский лидер. "Я хочу, чтобы в ближайшие недели, на основе этих обменов мнениями мы смогли организовать встречу на высшем уровне между президентом Роухани и президентом Трампом, - отметил Макрон. - Разумеется, при этом могу присутствовать я и те наши партнеры, которые могут сыграть свою роль в переговорах по ядерной проблеме и будут привлечены к этим работам".

Глава Франции также сообщил, что республика самостоятельно приняла решение пригласить главу МИД Ирана на саммит G7, но заранее проинформировала об этом США.