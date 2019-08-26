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Макрон считает, что встреча Трампа с Роухани могла бы привести к соглашению США и Ирана

При этом глава Франции считает, что такая встреча должна быть организована в ближайшее время

ПАРИЖ, 26 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен в том, что встреча лидеров США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани могла бы привести к соглашению между ними. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Сегодня утром президент Роухани совершенно четко сообщил, что готов встретиться с любым ответственным политическим лицом, если это отвечает интересам его страны, - отметил он. - И я сказал и министру Зарифу, и президенту Роухани по телефону, что если он [иранский президент] согласится встретиться с президентом Трампом, то я уверен, что договоренность действительно может быть достигнута". 

При этом Макрон отметил, что Франция выступает за проведение встречи между лидерами США и Ирана в ближайшее время.

"Такая встреча необходима", - подчеркнул французский лидер. "Я хочу, чтобы в ближайшие недели, на основе этих обменов мнениями мы смогли организовать встречу на высшем уровне между президентом Роухани и президентом Трампом, - отметил Макрон. - Разумеется, при этом могу присутствовать я и те наши партнеры, которые могут сыграть свою роль в переговорах по ядерной проблеме и будут привлечены к этим работам".

Глава Франции также сообщил, что республика самостоятельно приняла решение пригласить главу МИД Ирана на саммит G7, но заранее проинформировала об этом США.

Теги
СШАИранФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаМакрон, ЭмманюэльСаммит G7 во Франции
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