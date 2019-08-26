{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G7 во Франции

Трамп заявил, что на саммите G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"

Президент США также поблагодарил главу Франции Эмманюэля Макрона за организацию этого мероприятия

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на проходящем во французском Биаррице саммите Группы семи (G7) наблюдалось "потрясающее единство".

"Было потрясающее единство", - сказал хозяин Белого дома на пресс-конференции по итогам саммита.

Помимо этого, Трамп поблагодарил французского коллегу Эмманюэля Макрона за организацию этого мероприятия. "Я хочу поблагодарить вас, господин президент, за ту невероятную работу, которую вы проделали", - сказал американский лидер.

Теги
СШАТрамп, ДональдСаммит G7 во Франции
Макрон считает, что встреча Трампа с Роухани могла бы привести к соглашению США и Ирана
Читать полностью