Абэ: Япония хочет продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога G7 с Россией

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Япония хочет продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией. Об этом в понедельник на пресс-конференции по итогам прошедшего во французском Биаррице саммита заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Лидеры стран, несущих огромную ответственность, ведут серьезный диалог и пытаются выработать пути решения для различных международных проблем. Вот что такое саммит G7. И для этого необходимо конструктивное вовлечение России", - подчеркнул Абэ, отметив, что на следующей неделе летит во Владивосток для участив в Восточном экономическом форуме, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. "Я хотел бы продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией", - добавил он.

Абэ отметил, что конструктивное вовлечение РФ необходимо для решения различных международных проблем.