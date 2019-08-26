Трамп заявил, что "безусловно, пригласил бы" Путина на саммит G7 в 2020 году в США

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что, безусловно, пригласил бы главу российского государства Владимира Путина на саммит G7, который пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах. Об этом заявил Трамп в понедельник в Биаррице на пресс-конференции по итогам состоявшегося в этом французском городе саммита Группы семи.

Президенту США задали вопрос, готов ли он пригласить президента России на следующий саммит Группы семи, учитывая несогласие ряда членов этого объединения с возрождением формата G8. "Я считаю, что обстоятельства сложились очень тяжело по отношению к нему [Путину]. Он - человек гордый. Я, безусловно, пригласил бы его вне зависимости того, сможет ли он приехать по психологическим причинам", - заявил Трамп.

Американский президент также сообщил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении G8 с участием РФ.

"Я не учитываю политические соображения, - отметил он на вопрос о том, повлияет ли приглашение России на саммит G7 в 2020 году на его шансы на переизбрание. - Я выиграл одни выборы, опросы показывают, что я могу выиграть следующие выборы, и я предпринимаю такие шаги, которые являются правильными". "Многие высказываются за то, чтобы Россия, которая является влиятельной державой, была в зале переговоров, другие хотят, чтобы она оставалась за пределами этого зала, - добавил он. - Мы обсуждали этот вопрос, и я склоняюсь к тому, чтобы она была участницей".

Возрождение формата G8 с участием РФ было бы хорошо и для мировой безопасности, и для мировой экономики, подчеркнул Трамп.