Премьер-министр Японии в сентябре проведет перестановки в правительстве

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в следующем месяце проведет перестановки в кабинете министров страны и руководящем составе правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом в понедельник на пресс-конференции по итогам прошедшего в Биаррице саммита G7 заявил сам глава японского правительства.

"Мы хотим сделать стабильный и готовый к вызовам состав", - подчеркнул он, дав понять, что намеревается выдержать баланс между ветеранами политического истеблишмента и более молодыми политиками. Конкретной даты проведения перестановок Абэ, однако, не сообщил.

Японские СМИ ранее отмечали, что глава японского правительства намеревается сохранить ключевых министров своего кабинета в ходе предстоящей перестановки. В частности, это касается министра финансов Таро Асо и генерального секретаря правительства Ёсихидэ Сугу, которые неизменно входили в состав кабинета с момента начала второго премьерского срока Абэ в 2012 году. Также высокие шансы остаться в новом правительстве есть у министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, который также отвечает за развитие экономических отношений с Россией.