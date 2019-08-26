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Макрон анонсировал саммит по Украине в нормандском формате в сентябре

Глава Франции также сообщил, что обсудил соответствующие планы с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении провести в сентябре саммит в нормандском формате, посвященный урегулированию кризиса на Украине. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции саммита Группы семи (G7) в Биаррице.

"Мы договорились, это есть в коротком итоговом тексте [саммита], что проведем встречу на уровне глав государств и правительств в нормандском формате в сентябре", - заявил Макрон. Он не стал уточнять конкретные даты, однако подчеркнул, что обсудил соответствующие планы с президентами России и Украины.

"Это обсуждение относительно проведения встречи я начал неделю назад с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон, и он высказался за проведение такой встречи, - отметил Макрон. - В период семерки я также провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подтвердил свою готовность участвовать".

"Мы считаем, что сложились условия для проведения полезного саммита на уровне глав государств и правительств", - подчеркнул Макрон.

Теги
ФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльСаммит G7 во Франции
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