Трюдо: действия РФ на международной арене не позволяют ей быть полноценным партнером G7

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Действия России на Украине и в других частях мира не позволяют ей стать полноправным партнером Группы семи (G7). Об этом в понедельник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам саммита организации, который проходил во французском Биаррице.

"G7 - это собрание стран-единомышленников, позитивно влияющих на мировую экономику. Действия России на Украине и в других местах дают ясно понять, что она не может быть партнером этой группы стран-единомышленников", - сказал он.

Премьер Канады также заявил, что в случае приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит Группы семи в США, он не будет избегать общения с ним. "На мировых саммитах я никогда не обходил стороной столы, за которыми сидел [президент РФ Владимир] Путин, - сказал Трюдо. - У меня были с ним личные беседы, во время которых я аргументировал ему канадские опасения по поводу всего спектра действий России [на международной арене], и слушал то, что он мне говорил".