Макрон: хозяйка нового саммита "семерки" может пригласить РФ как гостя, без возврата к G8

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Страна - председатель следующего саммита Группы семи может пригласить Россию в качестве гостя, однако речи о восстановлении "восьмерки" пока не идет. Об этом в понедельник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Биаррице.

"Недавние дискуссии не позволили добиться консенсуса относительно приглашения России возвратиться к столу переговоров, - отметил он. - Это было хорошее предложение, однако, как вы знаете, правило семерки гласит, что по обсуждаемым вопросам должно быть достигнуто общее согласие, тем более по такому вопросу, как приглашение нового члена организации".

"Приглашать на встречу может страна-председатель. Однако переход от семерки к восьмерке должен основываться на общем единогласном решении", - указал он.

По мнению Макрона, проведенная дискуссия показала, что в свете произошедшего в Великобритании, а также учитывая неурегулированность украинского кризиса, "было бы несвоевременным возвращаться к формату восьми". "Эти дискуссии будут продолжены", - добавил он.

"В то же время мы все констатировали, что важно вести переговоры с Россией, потому что она находится в центре всех региональных кризисов. Так что переговоры должны быть продолжены, - продолжил президент Франции. - Мы с канцлером Германией Ангелой Меркель проведем в этой связи переговоры с Россией в ходе упомянутой мною встречи на высшем уровне в нормандском формате. Они будут также продолжены по вопросу о сирийском кризисе".