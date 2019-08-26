У генсека ООН нет своей позиции относительно присоединения России к G7

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не комментирует вероятность возвращения к формату G8. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.

Разногласия на саммите в Биаррице. Участники G7 не договорились о возвращении России

"У генерального секретаря нет собственной позиции по вопросу [о присоединении России к G7], - сказал он. - Это решение в руках членов текущей "семерки" лидеров".

20 августа президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. 22 августа европейский дипломатический источник заявил ТАСС, что Евросоюз выступает против присоединения РФ к G7 до выполнения минских соглашений.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".