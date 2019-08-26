Джонсон: G7 поддержала сохранение принципа "Одна страна - две системы" для Гонконга

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Лидеры Группы семи (G7) выразили обеспокоенность событиями в Гонконге, выступив в поддержку принципа "Одна страна - две системы". Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице.

"Мы выразили коллективную обеспокоенность происходящим в Гонконге, все страны G7 поддерживают стабильный и процветающий Гонконг", - сказал Джонсон.

"Мы все привержены принципу "Одна страна - две системы". Мне было приятно, что это было отражено в итогах саммита [итоговом заявлении саммита], который был очень продуктивным", - сказал британский премьер.

Как говорится в заявлении, принятом по завершении саммита, "G7 вновь подтверждает наличие и значимость китайско-британской декларации 1984 года по поводу Гонконга и призывает избегать насилия".

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который был направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.