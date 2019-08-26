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Ситуация на Корейском полуострове

Источник: СБ ООН проведет встречу в связи с ракетными испытаниями КНДР

Встреча может состояться 27 августа

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН может обсудить во вторник на внеочередном заседании возобновление Пхеньяном ракетных испытаний. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС источник в организации.

"Франция, Великобритания и Германия запросили обсуждение темы ракетных испытаний КНДР, - сказал собеседник агентства. - Встреча может пройти завтра".

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания.

Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 24 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 380 км.

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