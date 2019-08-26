Источник: СБ ООН проведет встречу в связи с ракетными испытаниями КНДР

ООН, 26 августа. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН может обсудить во вторник на внеочередном заседании возобновление Пхеньяном ракетных испытаний. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС источник в организации.

"Франция, Великобритания и Германия запросили обсуждение темы ракетных испытаний КНДР, - сказал собеседник агентства. - Встреча может пройти завтра".

Летом этого года КНДР возобновила ракетные испытания.

Последний раз ракетный пуск был осуществлен КНДР 24 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 380 км.