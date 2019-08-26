США пока не решили, кому будут переданы предназначавшиеся Турции F-35

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не решили, куда могут быть отправлены предназначавшиеся Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

"Мы в настоящий момент пока обсуждаем это", - сказала она. "Мы сейчас рассматриваем целый ряд возможных вариантов действий", - подчеркнула также замминистра, отвечая на вопрос о том, что сейчас происходит с самолетами, которые официально продолжают считаться собственностью Анкары.

Она также уточнила, что процесс исключения Турции из программы создания F-35, как ожидают в Пентагоне, завершится приблизительно через год. "Мы думаем, что через год", - сказала она. При этом Лорд не исключила, что решение еще может быть отменено. "С-400 и F-35 несовместимы, Турция является нашим стратегическим партнером, поэтому мы всегда продолжаем переговоры", - сказала она, отвечая на вопрос, является ли решение об исключении Анкары необратимым.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтон с легкостью сможет продать другим странам истребители-бомбардировщики F-35, которые заказывала Турция.

В сентябре 2017 года Россия объявила о заключенном с Турцией контракте на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Первые поставки начались 12 июля. Белый дом в связи с этим сообщил, что решение Анкары приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. В Вашингтоне при этом отметили, что США продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских систем ПВО. МИД Турции выступил с призывом "отказаться от этого ошибочного решения, которое может нанести непоправимый вред двусторонним отношениям".

Турция заказала у США 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали до настоящего времени участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.