Американский сенатор и экс-директор "Радио Свобода" призывают Трампа купить Гренландию

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Покупка Гренландии у Дании отвечала бы жизненно важным стратегическим интересам США. С таким утверждением выступил в понедельник на страницах газеты The New York Times сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон. Он обращает внимание на стратегическое положение Гренландии, на то, что она "является воротами в Арктику", а также на то, что остров богат полезными ископаемыми, в первую очередь редкоземельными элементами, которые "жизненно необходимы для американской высокотехнологической и оборонной промышленности".

"Наша страна многое приобрела бы, как и датчане, и жители Гренландии, - утверждает сенатор. - Хотя и есть некоторые краткосрочные препятствия, но Гренландия могла бы получить в результате выгоды, и очевидная логика всей этой идеи означает, что рассмотрение этого вопроса будет продолжаться".

С настоятельным призывом к американскому президенту Дональду Трампу вновь обратиться к Дании выступил в понедельник на страницах газеты The Wall Street Journal бывший директор "Радио Свобода" Эндер Уимбаш. "Вопрос о покупке Гренландии не должен рассматриваться как шутка, - пишет он. - Она стратегически важна в вечно меняющейся геополитической ситуации. Потенциал Гренландии гораздо эффективнее используют американские руки". По его словам, несмотря на "крайне холодную реакцию Копенгагена, президент и его советники должны продолжать усилия в этом направлении".

На прошлой неделе Трамп заявлял, что Соединенные Штаты были бы заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии и в результате Трамп отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.