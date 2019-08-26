Нетаньяху призвал международное сообщество не допускать атак Ирана на Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился в понедельник к международному сообществу с призывом заставить Иран прекратить нападения на еврейское государство. Соответствующее заявление главы израильского кабмина распространила его канцелярия.

"Иран действует на широком фронте с тем, чтобы осуществлять кровавые террористические атаки на Израиль. Призываю международное сообщество немедленно принять меры, чтобы вынудить Иран прекратить эти атаки", - сказал Нетаньяху. Премьер добавил, что "Израиль продолжит отстаивать свою безопасность любым необходимым способом".

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в ночь на 25 августа, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям сил "Аль-Кудс" и шиитским формированиям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска. По их словам, таким образом была предупреждена атаки оснащенных взрывчаткой беспилотников на израильские цели.