Оппозиционная платформа Гаити предлагает провести досрочные выборы в парламент

ГАВАНА, 27 августа. /ТАСС/. Политическая платформа "Союз граждан за продвижение новой гаитянской элиты" во главе с бывшим кандидатом на президентский пост Матиасом Пьером выступила с предложениями по выходу из политического кризиса в Гаити. Отмечается, что одним из вариантов решения является проведение досрочных парламентских выборов в этом году. Об этом в понедельник пишет новостной портал HaitiLibre.

По его данным, в переходный период предлагается назначение нового премьер-министра и создание комиссии, которая занялась бы разработкой конституционной реформы. Руководство карибской страны пока никак не прокомментировало инициативы оппозиционной группы.

Карибская республика живет без утвержденного кабмина уже около пяти месяцев. В марте парламент потребовал отставки председателя правительства Жана-Анри Сеана, а вступление в должность следующего премьера Жана Мишеля Лапена было сорвано из-за потасовки, устроенной представителями оппозиции. После беспорядков в парламенте противники премьера вышли на улицы, где полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и резиновыми пулями. В конце июля Лапен написал заявление об отставке.

Запланированное на прошлую пятницу утверждение на должность нового премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля в парламенте республики также было отложено на неопределенный срок. Оппозиция использует задержку, чтобы оказать давление на президента Жовенеля Моиза с целью замены ряда министров.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, их участники требуют отставки Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации в стране.