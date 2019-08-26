NBC: прокуратура США требует смертной казни для убийцы 11 человек в синагоге Питтсбурга

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Федеральная прокуратура потребовала в понедельник приговорить к смертной казни Роберта Боуэрса за убийство 11 человек в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания) в прошлом году. Об этом сообщила телекомпания NBC .

Что известно о нападении на синагогу в Питтсбурге

По ее данным, в материалах суда значится, что сторона обвинения будет настаивать на избрании меры наказания в виде смертной казни Боуэрса.

27 октября 2018 года в результате стрельбы, открытой в синагоге Tree of Life в Питтсбурге (штат Пенсильвания), погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, получили ранения. В ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции нападавший - 46-летний Роберт Боуэрс - был ранен и взят под стражу. Прокуратура выдвинула в отношении Боуэрса обвинения в уголовных преступлениях и преступлении на почве религиозной нетерпимости.