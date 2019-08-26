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Президент Колумбии призвал Межамериканский суд расследовать "преступления Мадуро"

Необходимо провести "официальное расследование", отметил Иван Дуке
Президент Колумбии Иван Дуке AP Photo/Jose Luis Magana
Описание
Президент Колумбии Иван Дуке
© AP Photo/Jose Luis Magana

ТАСС, 27 августа. Президент Колумбии Иван Дуке в понедельник выступил с предложением в адрес Межамериканского суда по правам человека провести расследование "ежедневных преступлений" со стороны властей Венесуэлы. Об этом сообщила газета El Nacional.

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"Необходимо провести официальное расследование, чтобы больше не продолжались безнаказанные ежедневные преступления, совершаемые режимом [Николаса] Мадуро в Венесуэле, - заявил политик на открытии сессии инстанции в городе Барранкилья. - Мы можем сделать это вместе с такой независимой региональной организацией, как Межамериканский суд [по правам человека]".

В конце июля Дуке обвинил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в предоставлении убежища террористам и торговцам наркотиками. Колумбийский лидер также подчеркнул, что на территории Боливарианской Республики скрываются представители леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), борьбу с которой ведет Богота.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКолумбияДуке, ИванГуайдо, Хуан
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