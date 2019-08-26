Президент Колумбии призвал Межамериканский суд расследовать "преступления Мадуро"

ТАСС, 27 августа. Президент Колумбии Иван Дуке в понедельник выступил с предложением в адрес Межамериканского суда по правам человека провести расследование "ежедневных преступлений" со стороны властей Венесуэлы. Об этом сообщила газета El Nacional.
"Необходимо провести официальное расследование, чтобы больше не продолжались безнаказанные ежедневные преступления, совершаемые режимом [Николаса] Мадуро в Венесуэле, - заявил политик на открытии сессии инстанции в городе Барранкилья. - Мы можем сделать это вместе с такой независимой региональной организацией, как Межамериканский суд [по правам человека]".
В конце июля Дуке обвинил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в предоставлении убежища террористам и торговцам наркотиками. Колумбийский лидер также подчеркнул, что на территории Боливарианской Республики скрываются представители леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), борьбу с которой ведет Богота.