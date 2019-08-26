Президент Колумбии призвал Межамериканский суд расследовать "преступления Мадуро"

ТАСС, 27 августа. Президент Колумбии Иван Дуке в понедельник выступил с предложением в адрес Межамериканского суда по правам человека провести расследование "ежедневных преступлений" со стороны властей Венесуэлы. Об этом сообщила газета El Nacional .

"Необходимо провести официальное расследование, чтобы больше не продолжались безнаказанные ежедневные преступления, совершаемые режимом [Николаса] Мадуро в Венесуэле, - заявил политик на открытии сессии инстанции в городе Барранкилья. - Мы можем сделать это вместе с такой независимой региональной организацией, как Межамериканский суд [по правам человека]".

В конце июля Дуке обвинил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро в предоставлении убежища террористам и торговцам наркотиками. Колумбийский лидер также подчеркнул, что на территории Боливарианской Республики скрываются представители леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), борьбу с которой ведет Богота.