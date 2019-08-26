Парламент Венесуэлы счел неконституционным новое военное соглашение Каракаса и Москвы

КАРАКАС, 27 августа. /ТАСС/. Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере. Решение законодательного органа было обнародовано в понедельник.

В тексте документа, который был опубликован в Twitter, говорится, что речь идет о "соглашении о военном сотрудничестве между правительствами Венесуэлы и России, которое подписали министры обороны Владимир Падрино Лопес и Сергей Шойгу". "Это соглашение не было рассмотрено ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, <...> ни парламентом, что указывает на его неконституционность, а значит оно недействительно", - утверждается в решении законодательного органа.

Парламент также назвал "нарушением конституции" решение об открытии посольства Венесуэлы в КНДР.

15 августа Шойгу и Падрино Лопес на встрече в Москве подписали соглашение о взаимных визитах военных кораблей. Главы оборонных ведомств также обсудили ситуацию в латиноамериканской стране и вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Ранее в Венесуэлу неоднократно летали самолеты Воздушно-космических сил РФ.