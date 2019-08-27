СМИ: Федеральная избирательная комиссия США фактически приостанавливает свою работу

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Федеральная избирательная комиссия США, по сути, приостанавливает свою работу после отставки в понедельник заместителя председателя этого госоргана Мэтью Петерсена. Об этом сообщил новостной портал Axios .

Комиссия будет вынуждена фактически прекратить свою работу, согласно правилу, которое требует, чтобы в составе ее руководства было минимум четыре человека для принятия важных решений. Этот госорган отвечает за соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний.

В руководство комиссии, отмечается в законодательстве, входят шесть человек. Тем не менее, подчеркивает портал, уже около полутора лет в нем состоят всего четыре человека в связи с отставкой двух членов комиссии. Президент США Дональд Трамп пока выдвинул лишь одну кандидатуру на одно из освободившихся мест. В Сенате Конгресса США, который должен ее одобрить, до сих пор даже не прошли слушания по данному вопросу.

Как отмечает Axios, за год до выборов в стране госорган не сможет обеспечивать подотчетность участников президентской гонки, в частности, штрафовать политиков, утверждать проверки, голосовать по результатам проведенных расследований.

Аналогичная ситуация, при которой комиссия, по сути, приостановила свою работу, произошла в 2008 году.