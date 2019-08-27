В Бразилии заявили, что откажутся от помощи G7 в борьбе с пожарами в Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 августа. /ТАСС/. Власти Бразилии откажутся от международной финансовой помощи для борьбы с пожарами в амазонских лесах, анонсированной президентом Франции Эмманюэлем Макроном по результатам встречи Группы семи (G7). Об этом в понедельник сообщил портал G1 со ссылкой на заявления главы гражданской канцелярии президента южноамериканской республики Оникса Лоренцони.

"Возможно, эти средства более подойдут для того, чтобы восстановить леса Европы. Макрон не смог избежать предсказуемого пожара в церкви, являющейся [культурным] наследием человечества, и еще собирается нас чему-то учить? Ему есть чем заняться дома и во французских колониях", - приводит портал слова политика.

По мнению Лоренцони, Бразилия может научить "любую страну" тому, как сохранять леса. "Ни у одной страны нет такой площади естественной растительности, как у нас", - подчеркнул он. Ранее в понедельник министр охраны окружающей среды Бразилии Рикарду Салес приветствовал решение лидеров стран "семерки" о выделении 20 млн евро в качестве помощи в ликвидации пожаров в Амазонии.

На прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, позволяющий привлекать армию для тушения амазонских лесов. По информации Минобороны страны, в противопожарных мероприятиях задействованы свыше 43 тыс. военнослужащих. Для этих целей Минэкономики южноамериканской республики выделило военным 38,5 млн реалов (свыше $9 млн), несмотря на то, что ранее заявлялось об отсутствии у властей необходимых ресурсов.

Помимо стран "семерки", свою помощь в борьбе с пожарами Бразилии предложили ряд стран региона и Израиль. Министр обороны страны Фернанду Азеведу-и-Силва заявил в понедельник, что в Бразилию уже прибыли четыре авиаборта из Чили и один из Эквадора, а также две группы специалистов из этих стран.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 25 августа отметку в 80 тыс.