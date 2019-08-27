Кандидат в президенты Аргентины обвинил МВФ в ухудшении экономической ситуации

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 августа. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) и действующее правительство Аргентины несут ответственность за ухудшение экономической ситуации в стране. С таким заявлением выступили в понедельник оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес и его левоцентристский альянс "Фронт для всех" после встречи с представителями МВФ.

"Правительство и МВФ, которые вызвали этот кризис, должны остановить социальную катастрофу, с которой сегодня сталкивается все больше аргентинцев, и исправить ее", - говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба "Фронта для всех".

По мнению Фернандеса, правительство не выполнило ни одну из целей, которые были намечены в соглашении с МВФ о предоставлении кредита на $57 млрд. "Экономический спад не прекращается, положение компаний и семей ухудшилось, достичь устойчивого снижения инфляции не удалось, и государственный долг продолжает расти", - утверждает кандидат.

Эксперты МВФ прибыли в Аргентину для оценки экономической ситуации в стране и прогресса в выполнении соглашения для одобрения нового транша. К настоящему моменту организация перевела Аргентине $44,1 млрд.