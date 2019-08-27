В МИД Японии не исключили возвращения к формату G8 "при выполнении определенных условий"

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Япония считает, что возвращение к формату G8 нельзя исключать при выполнении определенных условий, однако на это может потребоваться время. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Японии Таро Коно.

"Формат "восьмерки" существовал раньше, поэтому нельзя исключить возвращения к нему с участием РФ при выполнении определенных условий", - сказал он. Министр не уточнил, о каких условиях идет речь, однако отметил, что пока сложно сказать, сколько на это потребуется времени. Вместе с тем Коно заявил, что Япония не меняет позицию по Крыму и считает присоединение полуострова к РФ неприемлемым.

Вместе с тем Коно заявил, что Япония не меняет позицию по Крыму и считает присоединение полуострова к РФ неприемлемым. "Аннексия Крыма неприемлема. Это была наша позиция, и она не поменялась", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что продолжает считать полезным приглашение России на следующий саммит в США, однако выразил сомнение, что с ним согласятся все остальные участники этого объединения. Французский лидер Эмманюэль Макрон в свою очередь сказал, что США как страна - председатель следующего саммита Группы семи может пригласить Россию в качестве гостя, однако речи о восстановлении "восьмерки" пока не идет.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не считают возможным возвращаться к формату "Большой восьмерки" без консенсуса всех стран G7 по этому вопросу.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.