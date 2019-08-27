МИД Южной Кореи предупредил о нежелательности поездок в Гонконг

СЕУЛ, 27 августа. /ТАСС/. МИД Республики Корея предупредил граждан страны о потенциальной опасности поездок в Гонконг из-за активизации антиправительственных акций и реальной возможности физических столкновений их участников с туристами. Об этом сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство.

Министерство ввело самый низкий "синий" уровень опасности. Всего таких уровней четыре: "синий" - призыв проявить осторожность, "желтый" - рекомендация воздержаться от поездки, "красный" - призыв покинуть страну и "черный" - полный запрет на посещение.

"МИД Республики Корея будет тщательно следить за протестами и ситуацией в сфере безопасности в Гонконге", - отмечается в сообщении.