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Акции протеста в Гонконге

МИД Южной Кореи предупредил о нежелательности поездок в Гонконг

В ведомстве заявили о "реальной возможности физических столкновений" демонстрантов с туристами

СЕУЛ, 27 августа. /ТАСС/. МИД Республики Корея предупредил граждан страны о потенциальной опасности поездок в Гонконг из-за активизации антиправительственных акций и реальной возможности физических столкновений их участников с туристами. Об этом сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство.

Министерство ввело самый низкий "синий" уровень опасности. Всего таких уровней четыре: "синий" - призыв проявить осторожность, "желтый" - рекомендация воздержаться от поездки, "красный" - призыв покинуть страну и "черный" - полный запрет на посещение.

"МИД Республики Корея будет тщательно следить за протестами и ситуацией в сфере безопасности в Гонконге", - отмечается в сообщении.

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КитайРеспублика КореяАкции протеста в Гонконге
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