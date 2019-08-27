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Военная операция в Йемене

СМИ: аравийская коалиция сбила запущенный с территории Йемена беспилотник

Представители хуситов пока никак не прокомментировали поступившую информацию

ТАСС, 27 августа. Силы аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и сбили один беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Йемена, где действуют сторонники мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), в направлении королевства. Об этом сообщило во вторник Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя коалиции полковника Турки аль-Малики.

Он подчеркнул, что беспилотник был сбит в йеменском воздушном пространстве. Аль-Малики также добавил, что любые попытки хуситов запустить беспилотники обернутся неудачей.

Представители мятежного движения пока никак не прокомментировали поступившую информацию.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Теги
ЙеменСаудовская АравияВоенная операция в Йемене
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