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Южная Корея отметит годовщину Пхеньянского саммита концертом в демилитаризованной зоне

Это мероприятие должно привлечь внимание мирового сообщества "к идущему на Корейском полуострове процессу мирного строительства", полагают организаторы

СЕУЛ, 27 августа. /ТАСС/. Республика Корея отметит первую годовщину Пхеньянского саммита лидеров Юга и Севера гала-концертом в демилитаризованной зоне на границе с КНДР. Об этом сообщило во вторник министерство культуры.

По замыслу организаторов, это мероприятие должно "привлечь внимание мирового сообщества к идущему на Корейском полуострове процессу мирного строительства", говорится в пресс-релизе ведомства.

Концерт пройдет 9 сентября на железнодорожной станции Дорасан, в нем примут участие музыканты различных стилей и направлений. Сообщается, что на нем будут исполняться традиционные песни и танцы, созданные еще до разделения Кореи на два государства, состоится выступление пианиста Ким Чхоль Уна, бежавшего из КНДР в Южную Корею.

В число приглашенных зрителей войдут граждане Республики Корея, родившиеся на Севере, перебежчики, ветераны Корейской войны 1950-1953 годы, а также военные Южной Кореи и США, проходящие службу в демилитаризованной зоне.

В сентябре прошлого года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил Пхеньян, где подписал с лидером КНДР Ким Чен Ыном совместную декларацию о сотрудничестве, а министры обороны двух стран заключили соглашение о снижении военной напряженности.

Теги
КНДРРеспублика КореяМун Чжэ Ин
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