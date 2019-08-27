Суд в Аргентине отклонил прошение о прекращении процесса против экс-президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 августа. /ТАСС/. Суд аргентинской столицы отклонил ходатайство адвокатов сенатора и экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер о прекращении рассмотрения дела о коррупции в ее отношении. Об этом сообщил в понедельник Центр судебной информации.

В своем прошении адвокаты бывшей главы государства отметили, что их клиентке предъявлены обвинения в преступном сговоре и коррупции в рамках нескольких отдельных дел. По мнению защиты, они должны рассматриваться как одно дело.

"Прошение о прекращении дела, которое на самом деле будет означать перенос начала рассмотрения, может привести к абсолютно неоправданной задержке осуществления правосудия", - говорится в постановлении суда.

По версии следствия, Фернандес де Киршнер играла ключевую роль в преступном сговоре с целью присвоения бюджетных средств, выделенных на реализацию инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Большинство контрактов в рамках этой схемы якобы получали компании, принадлежащие предпринимателю Ласаро Баесу. По данным стороны обвинения, в общей сложности они получили 46 млрд песо ($1 млрд) из бюджета на 52 проекта. При этом около половины из них не были реализованы.

Экс-президент является также фигурантом других уголовных дел. Ее обвиняют в растрате, отмывании денег, махинациях при предоставлении государством субсидий и препятствовании расследованию терактов. Фернандес де Киршнер, которую от задержания спасает парламентская неприкосновенность, считает себя жертвой политического преследования.

В мае Фернандес де Киршнер объявила, что будет баллотироваться на пост вице-президента Аргентины в паре с кандидатом на должность главы государства Альберто Фернандесом. На прошедших 11 августа праймериз за левоцентристского кандидата проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри было отдано 32,08% голосов.