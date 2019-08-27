В Новой Зеландии суд отклонил апелляцию осужденного за публикацию видеозаписи терактов

СИДНЕЙ, 27 августа. /ТАСС/. Верховный суд Новой Зеландии отклонил во вторник апелляцию Филипа Невилла Арпса, приговоренного к 21 месяцу тюрьмы, за публикацию и распространение видеозаписи нападения на мечети Крайстчерча 15 марта. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald .

По ее данным, суд согласился с вынесенным 18 июня "соответствующим и обоснованным" решением окружного суда Крайстчерча и оставил приговор в силе.

По данным полиции, 44-летний Арпс, живущий в Крайстчерче, 15 марта поделился в социальных сетях видеозаписью стрельбы в мечети, которую устроил Брентон Таррант, снимавший происходящее на видеокамеру. На следующий день Арпс вновь распространил эти материалы, добавив в запись счетчик убитых и изображение перекрестья прицела. Распространение видеозаписи нападения на мечети власти Новой Зеландии запретили еще в день теракта.