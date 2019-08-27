Украинские силовики обстреляли из танков село Коминтерново в ДНР

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков утром во вторник обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С 04:40 до 05:15 зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по направлению населенного пункта Коминтерново: совершено 20 выстрелов из танка", - приводит слова представителя ДНР Донецкое агентство новостей.

По последним данным, в результате обстрела повреждения получили четыре дома по ул. Ахматовой, добавили в представительстве. В частности, огнем ВСУ в домах повреждено остекление, зафиксировано прямое попадание снаряда в крышу одного из них. Силовики вели огонь из района подконтрольного им села Талаковка. Информации о пострадавших пока не поступало.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.