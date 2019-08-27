СМИ: КНР может рассмотреть покупку Су-57 после сравнения с китайскими истребителями

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 после сравнения его показателей с самолетами собственного производства. Об этом во вторник сообщило китайское государственное издание "Хуаньцю шибао".

"Как отмечают специалисты, еще слишком рано говорить о том, покупать или не покупать. Раньше рынок вооружений Китая был рынком для продавцов, где у КНР было не слишком много места для маневра и на котором покупалось то, что продавалось. В настоящее время немногие государства могут поставлять вооружения в Китай, но и китайские производители укрепились, что еще сильнее увеличило конкуренцию с иностранными компаниями за долю на китайском рынке", - указывает газета.

"Специалисты полагают, что Китай может в корне изменить стратегию закупок и сначала организовать испытательные полеты с участием китайских самолетов аналогичных типов для сравнения возможностей. И уже после детальной оценки принять решение о том, закупить их или нет. Такая процедура будет более научной. В конце концов, между заявленными на бумаге и фактическими возможностями существует определенная разница", - говорится в сообщении "Хуаньцю шибао".

Как отмечает издание, "некоторые характеристики Су-57 подвергаются упрекам, что особенно касается его малозаметности". "В то же время неоспариваемым является тот факт, что отдельные технологии Китаю в краткосрочной перспективе будет очень сложно получить самостоятельно. Например, это касается тяговооруженности и отклоняемого вектора тяги двигателей - по меньшей мере эти технологии не достигли зрелости в Китае", - пишет газета.

Истребитель Су-57

Как ранее сообщила пресс-служба "Рособоронэкспорта", многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 разработки и производства ПАО "Компания "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) получил всю необходимую экспортную документацию и компания может предлагать их иностранным заказчикам.

Су-57 - многоцелевой комплекс пятого поколения, предназначенный для решения широкого спектра боевых задач при действиях по воздушным, наземным и морским целям. Он может применяться круглосуточно, всепогодно, в сложной помеховой обстановке. Основными его достоинствами по сравнению с авиационными комплексами 4-го поколения считаются скрытность применения благодаря низкому уровню заметности, высокая помехозащищенность как бортового оборудования, так и комплекса авиационного вооружения, а также длительный сверхзвуковой режим полета.

При этом новейший российский истребитель превосходит самолеты поколения 4++ в части ключевых свойств: многофункциональность; автоматизация и высокая интеллектуализация процессов боевого применения; всенаправленность и многоканальность применения оружия, применение высокоточного оружия большой дальности; сверхманевренность и сверхзвуковая маневренность. Совокупность боевых свойств истребителя Су-57 обеспечивает ему превосходство над представленными сегодня на рынке самолетами пятого поколения при меньшей стоимости жизненного цикла.