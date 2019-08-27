МИД Китая выразил протест в связи с заявлением G7 о демонстрациях в Гонконге

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Правительство КНР выражает протест в связи с заявлением лидеров G7 о массовых протестах в Гонконге. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы осуждаем это и выражаем решительный протест в связи с заявлением лидеров стран - участниц G7, в котором изложены беспочвенные обвинения в связи с ситуацией в Гонконге", - сказал он. "Мы неоднократно заявляли, что ситуация в Гонконге является внутренним делом Китая, в которое не вправе вмешиваться ни одна иностранная организация или правительство", - добавил дипломат.

Лидеры Группы семи (G7) выразили обеспокоенность событиями в Гонконге, выступив в поддержку принципа "Одна страна - две системы". Как сообщил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по итогам саммита G7 во французском Биаррице, "G7 вновь подтверждает наличие и значимость китайско-британской декларации 1984 года по поводу Гонконга и призывает избегать насилия".

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который был направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов.