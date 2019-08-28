Новый Бермудский треугольник. Россияне остаются в самом опасном для моряков месте мира

Лодки морских разбойников притаились за скалами, их экипаж ждет лишь условного сигнала. Время нападения — чаще всего ночь, место — Западная Африка. По данным Международного морского бюро (IMB), у ее берегов, в водах Гвинейского залива, происходит 90% атак на суда в мире. С 2015 года число пиратских вылазок в регионе увеличилось вдвое. Преступники похищают моряков, за жизнь которых требуют выкуп. Переговоры длятся неделями, но даже в случае благоприятного исхода безопасность заложников не гарантирована. С 15 августа в плену у морских разбойников находятся трое наших соотечественников.
Пир пиратов
Падение цен на энергоносители заставило пиратов XXI века сменить тактику. В наши дни их интересует не нефть, а возможность заработка на людях. Торговля заложниками позволяет выручить немалые деньги — до миллиона долларов, не привлекая внимания ни международных корпораций, ни крупных государств. Сегодня пираты стараются не бросать вызов сильным мира сего. Их новый девиз: безопасность.
"Неуклонный рост морского разбоя именно в Гвинейском заливе объясняется практической безнаказанностью. В отличие от Сомали начала века, где, помимо людей, захватывали и суда, в связи с чем крупные страны отправили туда свои ВМС, у берегов Западной Африки забирают только людей, но не груз и судно. И похоже, это куда менее волнует "больших игроков". Ведь угроза морскому судоходству от этого особо не увеличивается", — рассказал в беседе с ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.
Как считают в IMB, компании-перевозчики стремятся скрыть случаи нападений, чем еще больше усиливают пиратство. Как это ни парадоксально, интересы обеих сторон совпадают. Владельцы кораблей хотят сохранить свою репутацию надежных поставщиков и втайне платят выкупы, а пиратов Гвинейского залива вполне устраивает, что опасность от их вылазок недооценивает общественное мнение.
В Африку с черного хода
По данным российского МИД, морские разбойники, захватившие 15 августа россиян, — граждане Нигерии, на территорию которой и были доставлены заложники. В январе 2019 года наши соотечественники уже оказывались в плену у нигерийских пиратов. Тогда спустя месяц все моряки были отпущены. По неофициальной информации, компания-судоперевозчик заплатила преступникам выкуп. Однако подтвердить это отказалась.
"Никто официально не заявляет о подобных вещах, это невозможно. Подобное деяние, выкуп у пиратов, уголовно наказуемо в Нигерии", — рассказал ТАСС Фишов. Однако иначе вызволить пленников с нигерийского берега крайне сложно. Часто преступники прячут похищенных в районах, где власть нигерийского правительства едва дает о себе знать. В других случаях пираты с успехом коррумпируют местные органы власти и правоохранителей.
Если россияне оказались в Нигерии, то вероятнее всего, их держат недалеко от дельты реки Нигер, известной как база пиратов. Поблизости должен располагаться местный рынок, где можно закупать продовольствие. Вопреки угрозам, с которыми иногда выступают пираты, в их интересах сохранить заложников живыми. По рассказам очевидцев, похитители заставляют похищенных звонить по телефону, чтобы лично просить выплатить за себя выкуп.
Нить ведет в Лондон
По сведениям газеты Die Welt, переговоры с пиратами Африки проходят через цепь посредников, которая завершается в Лондоне. На условиях анонимности переговорщики из британской столицы рассказали изданию, через какие стадии проходит торг.
"В среднем он длится от 25 до 30 дней. Иногда случается так, что по его ходу преступники прибегают к моральному давлению. Они угрожают применить пытки к захваченным членам экипажа или сообщают, что положение дел стало драматически ухудшаться. Люди, незнакомые с обычной тактикой пиратов, в таких случаях очень резко реагируют и допускают ошибки. Но к сожалению, подобные драматические эпизоды — это часть переговорного процесса", — рассказывает анонимный информатор Die Welt.
По его сведениям, в середине лета пираты Гвинейского залива открывают сезон охоты на иностранных моряков. Увеличение числа атак, как ни удивительно, объясняется культурными причинами. Морские разбойники — христиане, так что стремятся не совершать нападений в недели, предшествующие Рождеству или Пасхе. На юге Нигерии, где влияние различных церквей велико, это время предпочитают проводить со своими семьями.
Есть и еще одна причина совершать вылазки преимущественно летом. Информатор Die Welt утверждает, что осенью пираты возвращаются к себе домой в глубь страны, чтобы навестить своих детей, которые в это время отправляются в школу. В частной жизни преступники могут быть заботливыми родителями. Парадоксальным образом разгул пиратства у берегов Западной Африки в июле-августе определяется каникулами у подрастающего поколения.
Одна тарелка на пятерых
В августе 2019 года газета The Times of India взяла интервью у матроса Анкита Худы, попавшего в плен к нигерийским пиратам в апреле. Морские разбойники смогли захватить судно, на котором шел Худа, всего за четверть часа. Члены экипажа пробовали прятаться в рубке, но тщетно: их схватили, завязали им глаза и вывели на берег. Последующие недели они провели в хижине, где их кормили макаронами и соленой водой. Заложникам приносили одну тарелку на пятерых, поэтому их постоянным спутником стал голод.
В ходе переговоров похитители требовали от компании-перевозчика выкуп в миллион долларов, затем снизили свои аппетиты до половины этой суммы. Точно неизвестно, были ли эти деньги выплачены, однако сам Худа считает, что иначе не оказался бы на свободе. В один из дней ему развязали глаза и указали, по какой дороге бежать. Похитители предупредили, что по пути моряка могут захватить другие бандиты. Спустя несколько километров показалась рыбацкая деревушка. Пленнику помогли местные жители, на велосипеде переправившие его в ближайший город.
Худа благополучно возвратился в Индию, однако стресс от пребывания в плену не прошел до сих пор. Матрос похудел на восемь килограммов и не знает, продолжит ли работу в море. Сейчас его задача — восстановить нормальный сон. Бывший заложник не может совладать со своими нервами: часто просыпается посреди ночи, и его начинает трясти.
BIMCO, крупнейшая в мире ассоциация судовладельцев, считает, что с нее довольно. В январе 2019 года организация обратилась с призывом к США и Китаю ввести военные корабли в Гвинейский залив, чтобы пресечь пиратство. Однако ответа от великих держав не последовало. Интересы ни Вашингтона, ни Пекина напрямую не задеты морским разбоем. Тем более что проведение операции требует денег — по предварительным оценкам, от $1 млрд до $3 млрд — и не встречает сочувствия у стран региона. Ни Нигерия, ни ее соседи по Гвинейскому заливу не хотели бы видеть в своих водах иностранцев. Проблему пиратства африканцы рассчитывают решить сами, хотя никакого определенного плана действий у них не просматривается.
Игорь Гашков