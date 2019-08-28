Новый Бермудский треугольник. Россияне остаются в самом опасном для моряков месте мира

Лодки морских разбойников притаились за скалами, их экипаж ждет лишь условного сигнала. Время нападения — чаще всего ночь, место — Западная Африка. По данным Международного морского бюро (IMB), у ее берегов, в водах Гвинейского залива, происходит 90% атак на суда в мире. С 2015 года число пиратских вылазок в регионе увеличилось вдвое. Преступники похищают моряков, за жизнь которых требуют выкуп. Переговоры длятся неделями, но даже в случае благоприятного исхода безопасность заложников не гарантирована. С 15 августа в плену у морских разбойников находятся трое наших соотечественников. Пир пиратов Падение цен на энергоносители заставило пиратов XXI века сменить тактику. В наши дни их интересует не нефть, а возможность заработка на людях. Торговля заложниками позволяет выручить немалые деньги — до миллиона долларов, не привлекая внимания ни международных корпораций, ни крупных государств. Сегодня пираты стараются не бросать вызов сильным мира сего. Их новый девиз: безопасность.

На эту тему В Нигерии освободили шестерых российских моряков, ранее захваченных пиратами

"Неуклонный рост морского разбоя именно в Гвинейском заливе объясняется практической безнаказанностью. В отличие от Сомали начала века, где, помимо людей, захватывали и суда, в связи с чем крупные страны отправили туда свои ВМС, у берегов Западной Африки забирают только людей, но не груз и судно. И похоже, это куда менее волнует "больших игроков". Ведь угроза морскому судоходству от этого особо не увеличивается", — рассказал в беседе с ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов. Как считают в IMB, компании-перевозчики стремятся скрыть случаи нападений, чем еще больше усиливают пиратство. Как это ни парадоксально, интересы обеих сторон совпадают. Владельцы кораблей хотят сохранить свою репутацию надежных поставщиков и втайне платят выкупы, а пиратов Гвинейского залива вполне устраивает, что опасность от их вылазок недооценивает общественное мнение. В Африку с черного хода По данным российского МИД, морские разбойники, захватившие 15 августа россиян, — граждане Нигерии, на территорию которой и были доставлены заложники. В январе 2019 года наши соотечественники уже оказывались в плену у нигерийских пиратов. Тогда спустя месяц все моряки были отпущены. По неофициальной информации, компания-судоперевозчик заплатила преступникам выкуп. Однако подтвердить это отказалась.

На эту тему "Известия": морпехи будут сопровождать корабли ВМФ для борьбы с террористами и пиратами

"Никто официально не заявляет о подобных вещах, это невозможно. Подобное деяние, выкуп у пиратов, уголовно наказуемо в Нигерии", — рассказал ТАСС Фишов. Однако иначе вызволить пленников с нигерийского берега крайне сложно. Часто преступники прячут похищенных в районах, где власть нигерийского правительства едва дает о себе знать. В других случаях пираты с успехом коррумпируют местные органы власти и правоохранителей. Если россияне оказались в Нигерии, то вероятнее всего, их держат недалеко от дельты реки Нигер, известной как база пиратов. Поблизости должен располагаться местный рынок, где можно закупать продовольствие. Вопреки угрозам, с которыми иногда выступают пираты, в их интересах сохранить заложников живыми. По рассказам очевидцев, похитители заставляют похищенных звонить по телефону, чтобы лично просить выплатить за себя выкуп. Нить ведет в Лондон По сведениям газеты Die Welt, переговоры с пиратами Африки проходят через цепь посредников, которая завершается в Лондоне. На условиях анонимности переговорщики из британской столицы рассказали изданию, через какие стадии проходит торг.

На эту тему Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина

"В среднем он длится от 25 до 30 дней. Иногда случается так, что по его ходу преступники прибегают к моральному давлению. Они угрожают применить пытки к захваченным членам экипажа или сообщают, что положение дел стало драматически ухудшаться. Люди, незнакомые с обычной тактикой пиратов, в таких случаях очень резко реагируют и допускают ошибки. Но к сожалению, подобные драматические эпизоды — это часть переговорного процесса", — рассказывает анонимный информатор Die Welt. По его сведениям, в середине лета пираты Гвинейского залива открывают сезон охоты на иностранных моряков. Увеличение числа атак, как ни удивительно, объясняется культурными причинами. Морские разбойники — христиане, так что стремятся не совершать нападений в недели, предшествующие Рождеству или Пасхе. На юге Нигерии, где влияние различных церквей велико, это время предпочитают проводить со своими семьями. Есть и еще одна причина совершать вылазки преимущественно летом. Информатор Die Welt утверждает, что осенью пираты возвращаются к себе домой в глубь страны, чтобы навестить своих детей, которые в это время отправляются в школу. В частной жизни преступники могут быть заботливыми родителями. Парадоксальным образом разгул пиратства у берегов Западной Африки в июле-августе определяется каникулами у подрастающего поколения. Одна тарелка на пятерых В августе 2019 года газета The Times of India взяла интервью у матроса Анкита Худы, попавшего в плен к нигерийским пиратам в апреле. Морские разбойники смогли захватить судно, на котором шел Худа, всего за четверть часа. Члены экипажа пробовали прятаться в рубке, но тщетно: их схватили, завязали им глаза и вывели на берег. Последующие недели они провели в хижине, где их кормили макаронами и соленой водой. Заложникам приносили одну тарелку на пятерых, поэтому их постоянным спутником стал голод.

На эту тему В посольстве РФ рассказали о состоянии похищенных в Камеруне россиян