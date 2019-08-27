СМИ: Зеленский предложит Раде на должность премьера замглавы своего офиса Гончарука

КИЕВ, 27 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту назначить на должность премьер-министра заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука. Об этом во вторник сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука", - отмечает издание. По данным газеты, в среду Зеленский и руководство его офиса проведут консультации относительно кандидатур других членов кабинета министров.

Гончаруку 35 лет, по образованию - юрист, доктор философии в области права, в прошлом - управляющий партнер одной из юридических фирм, внештатный советник экс-министра экологии Игоря Шевченко, советник первого вице-премьер-министр Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавлял офис эффективного реагирования BRDO, который при финансировании ЕС занимается регулированием отношений государства с бизнесом.

В должности заместителя главы офиса президента Украины Гончарук работает с 28 мая. Однако в политику он пытался попасть и ранее - в 2014 году баллотировался в депутаты от партии "Сила людей", которая не попала в Верховную раду.

Сейчас Гончарук сопровождает Зеленского в региональных поездках, отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

В новость были внесены изменения (13:06 мск) - добавлены подробности.