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Макрон заявил, что западному доминированию в мире наступает конец

Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/YOAN VALAT / POOL
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/YOAN VALAT / POOL

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. Об этом во вторник заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совещании послов республики.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире, - отметил он. - Обстоятельства меняются". По его словам, "это, в частности, укрепление новых держав". "Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии".

Также Макрон заявил, что Франции необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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